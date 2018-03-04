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04.03.2018 14:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Пролетевший над Уралом суперболид попал на видео

Текст: Елена Миляева (Екатеринбург)

Житель Екатеринбурга сумел заснять на видеорегистратор своего автомобиля небесное тело, пролетевшее над дорогой накануне ночью.

Яркая вспышка попала в кадр буквально на несколько секунд. Однако специалистам этого хватило, чтобы определить: на записи, представленной порталом E1, метеорит, летящий на большой скорости.

Фото: Артем Коротаев/ТАСС
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- На видео виден зеленоватый оттенок вспышки, это говорит о высокой скорости и температуре объекта, - рассказал "РГ" инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. - Летящее тело как поршень сжимает перед собой воздух, в нем горит кислород. Когда яркость свечения больше, чем у Венеры, эти небесные тела относят к болидам, но в этом случае яркость сравнима с полной Луной, его можно назвать суперболидом.

По словам специалиста, вес метеорита мог составлять около 10 килограммов. Скорее всего, он развалился до состояния пыли, не достигнув поверхности Земли.

- Он мог бы долететь, если бы вошел в атмосферу с небольшой скоростью и под углом от 10 до 20 градусов, но и в этом случае от него все равно осталось бы не более нескольких процентов от изначальной массы.

Санакоев отметил, что подобное небесное явление может наблюдаться около пяти раз в год, однако на видео они попадают довольно редко и всегда - по случайности.

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