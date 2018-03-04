В Челябинске скончался легендарный джазмен Игорь Бурко

Утром 4 марта в Челябинске скоропостижно ушел из жизни народный артист России, основатель знаменитого ансамбля "Уральский диксиленд" и художественный руководитель Международного джазового фестиваля "Какой удивительный мир" Игорь Бурко. Музыканту было 73 года. Об этом сообщается на официальной странице коллектива.

Несколько дней назад он был доставлен в больницу после инсульта, но врачам не удалось его спасти.

Игорь Бурко родился в 1944 году в Челябинске. Окончил заочное отделение Челябинского музыкального училища по классу трубы. В 1960-1963 работал в Кустанайской, Петропавловской, Целиноградской филармониях, а затем в эстрадном оркестре Узбекистана. Служил в армии в образцовом оркестре почетного караула. В 1967 организовал эстрадный оркестр "Радуга", в 1968 создал эстрадный ансамбль "Южный Урал", а в 1969 - его филиал под названием "Уральский Диксиленд". В 1979 филармонический коллектив получил право на сольное отделение, а в 1984 добился права уже сольного концерта, что означало полную творческую самостоятельность. Под управлением Игоря Бурко оркестр участвовал в десятках международных джазовых фестивалей.

На базе "Уральского диксиленда" Бурко учредил международный джазовый фестиваль "Какой удивительный мир". В июне 2018 года должен состояться 17-й по счету фестиваль.