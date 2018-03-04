В Екатеринбурге впервые поставили "Эвиту" на русском языке

Новости

Под Воронежем произошел пожар на газопроводе 17:23
ФИФА выразила соболезнования в связи со смертью Давиде Астори 17:20
Спасатели приведены в повышенную готовность из-за снега в ЦФО 16:46
В Олимпийском парке Сочи произошел пожар 16:35
В Подмосковье обрушилась крыша строящегося катка 16:20
Какие новые автомобили можно купить за 485 тысяч рублей 16:16
Все матчи 27-го тура чемпионата Италии отменены из-за смерти Астори 15:59
Путин приедет на коллегию ФСБ и Съезд транспортников 15:52
На границе под Брянском застряли сотни грузовиков 15:10
Под Пензой на трассе сбили двух инспекторов ГИБДД 15:03
Представители Гребенщикова назвали причину госпитализации артиста 15:00
Состояние актера Валерия Гаркалина остается тяжелым 14:58
Названа неожиданная польза красного вина и шоколада 14:57
На 8 марта в столичном регионе может резко потеплеть 14:50
В Подмосковье в результате ДТП автобуса и снегоуборщика погиб человек 14:41
Футболист сборной Италии Давиде Астори умер во сне 14:32
Миллион алых роз белорусского цветочного рая 14:30
Пролетевший над Уралом суперболид попал на видео 14:15
Умер актер из сериала "Госпиталь МЭШ" 14:14
Снегопад в Москве сменят 20-градусные морозы 14:01
Глава Дербентского района Дагестана помещен под домашний арест 13:53
"Локомотив" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России 13:50
В Египте задержали ячейку ИГ при подготовке базы террористов 13:36
В Челябинске скончался легендарный джазмен Игорь Бурко 13:35
Снегопад в Москве может побить рекорд 123‑летней давности 13:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Задайте вопрос главе ЦОДД Вадиму Юрьеву
Секреты Су-57 собрали на видео
Секреты Су-57 собрали на видео
"Локомотив" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
"Локомотив" - "Спартак". Онлайн-трансляция матча чемпионата России
04.03.2018 11:15
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Екатеринбурге впервые поставили "Эвиту" на русском языке

Текст: Наталья Рулева
Фото: Татьяна Андреева
Свердловский театр музыкальной комедии вновь выступил в роли новатора, показав зрителю новую постановку знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса "Эвита".

Один из любимых бродвейских мюзиклов о жизни первой леди Аргентины Эвы Перон в этом году отмечает свое сорокалетие. Он ставился во многих странах, но в России - никогда. И вот на свет появилась первая в мире версия "Эвиты" на русском языке. Переводом занималась режиссер Женя Беркович вместе с режиссером-постановщиком мюзикла Алексеем Франдетти.

Фото: Фонд Елены Образцовой
Оперным балом отметили в Кремле 95-летие Франко Дзеффирелли

Главная роль в постановке у Татьяны Мокроусовой, которая, кстати, очень похожа на Эву внешне. Хуана Перона играет Леонид Чугунников. В спектакле много хореографии, задействованы взрослый и детский хор, много видео. При этом нет декораций. Еще одно новаторство: мюзикл поставлен в формате semi-stage, то есть, половина сцены занята оркестром, который виден зрителям. У актеров для того, чтобы развернуть перед зрителями всю драматичную историю провинциалки Эвиты, ставшей национальной легендой Аргентины, остается совсем небольшое пространство. Такая концентрация действия только усиливает эффект от актерской игры и еще больше вовлекает зал в происходящее на сцене.

Театр выкупил лицензию на восемь показов мюзикла. Два уже состоялись, а остальные пройдут в ноябре. Ожидается, что екатеринбургскую постановку посетят гости с Бродвея - Тим Райс и Эндрю Уэббер. Последнему, кстати, 22 марта исполняется семьдесят, и это еще одна дата, которая послужила для театра поводом обратиться к творчеству знаменитого гуру мюзикла.

Главное сегодня

Западные СМИ рассказали, как Россия спасает Европу от морозов
В Совфеде отреагировали на призыв Волкера ликвидировать ДНР и ЛНР
Следователи выяснят причину аварийной посадки лайнера в Домодедово
В конгрессе раскритиковали Трампа за идею президентствовать всю жизнь
Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве 4 марта