В Екатеринбурге впервые поставили "Эвиту" на русском языке

Свердловский театр музыкальной комедии вновь выступил в роли новатора, показав зрителю новую постановку знаменитого мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера и Тима Райса "Эвита".

Один из любимых бродвейских мюзиклов о жизни первой леди Аргентины Эвы Перон в этом году отмечает свое сорокалетие. Он ставился во многих странах, но в России - никогда. И вот на свет появилась первая в мире версия "Эвиты" на русском языке. Переводом занималась режиссер Женя Беркович вместе с режиссером-постановщиком мюзикла Алексеем Франдетти.

Главная роль в постановке у Татьяны Мокроусовой, которая, кстати, очень похожа на Эву внешне. Хуана Перона играет Леонид Чугунников. В спектакле много хореографии, задействованы взрослый и детский хор, много видео. При этом нет декораций. Еще одно новаторство: мюзикл поставлен в формате semi-stage, то есть, половина сцены занята оркестром, который виден зрителям. У актеров для того, чтобы развернуть перед зрителями всю драматичную историю провинциалки Эвиты, ставшей национальной легендой Аргентины, остается совсем небольшое пространство. Такая концентрация действия только усиливает эффект от актерской игры и еще больше вовлекает зал в происходящее на сцене.

Театр выкупил лицензию на восемь показов мюзикла. Два уже состоялись, а остальные пройдут в ноябре. Ожидается, что екатеринбургскую постановку посетят гости с Бродвея - Тим Райс и Эндрю Уэббер. Последнему, кстати, 22 марта исполняется семьдесят, и это еще одна дата, которая послужила для театра поводом обратиться к творчеству знаменитого гуру мюзикла.