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Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Врач вернется

В поселке Челябинской области вновь откроют медпункт
Текст: Михаил Пинкус ("Российская газета", Челябинск)
Российская газета - Федеральный выпуск №7510 (47)

Единственный фельдшерско-акушерский пункт в поселке Шершни закрыли в ноябре прошлого года - населению было предложено лечиться в городе, куда непросто добраться и здоровому человеку. Неприятная во всех отношениях ситуация начала разрешаться после того, как в редакцию "Российской газеты" обратилась жительница поселка Шершни, вдова ветерана ВОВ Клавдия Пушкарева. Она сообщила, что в поселке произошло именно то, что президент в своем ежегодном Послании назвал "абсолютно недопустимым".

- Нашему медпункту уже 50 лет, и его не закрывали даже в самые тяжелые для страны времена, - посетовала Клавдия Степановна. - Поселковый врач и две медсестры выхаживали любых больных. И перечень медпомощи с годами только расширялся: раз в неделю можно было сдать анализы, передвижная станция электрокардиографии приезжала, дважды в год осматривал гинеколог, уколы сестрички ставили. Все четко - все для людей. А теперь предложили ездить лечиться в новые микрорайоны. А ноги-то уже не те.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Каково добираться до "ближайшей" поликлиники, расположенной по улице Академика Королева,15, корреспондент "Российской газеты" проверил на себе: для начала полкилометра пешком до остановки, потом в ожидании транспорта как следует померзнуть, следом добраться до нового микрорайона, а там еще с километр пешком. Но, по словам пенсионерки, и на том хождения по мукам не заканчиваются. Если нужно обследование, это только начало. Получи у терапевта направление и езжай дальше - на улицу Красного Урала, чтобы взять талон на ЭКГ, на улицу Братьев Кашириных - к окулисту и т.д. и т.п. А в назначенный день снова отправляйся в нелегкий путь. Обернуться на общественном транспорте по разным адресам в новостройках, по словам пенсионерки, просто невозможно. Выручают дети - возят на автомобилях. И вот уже несколько месяцев поселок гудит, как улей. Его жители пытались даже записаться на прием к главе горздрава. Но пока не получилось - в мэрии ответили, что о времени аудиенции сообщат дополнительно.

В ответ на запрос "Российской газеты" начальник управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова рассказала, что с 1 ноября 2017 года офис врача общей практики в Шершнях закрыт по предписанию Роспотребнадзора. Он размещался в здании действующего детсада, чего по новым требованиям законодательства быть не должно. До решения этой проблемы местным жителям предложили выбирать между поликлиникой №1 в центре Челябинска и офисом врачей общей практики в новом микрорайоне.

- Мы готовы возобновить работу поселкового медпункта, - в свою очередь сообщила заместитель главврача медучреждения по улице Королева,15, Наталья Косицына. - На 7 марта назначили общее собрание жителей поселка, на котором сообщим о своем решении. В качестве возможного размещения рассматривается прежнее помещение, которое, конечно, придется переоборудовать, или любое другое по выбору администрации.

В областном минздраве заверили, что о закрытии поселкового медпункта не может быть и речи. 

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