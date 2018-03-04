РГАЛИ проведет акцию "Ночь в архиве"

12 марта Российский государственный архив литературы и искусства приглашает всех желающих принять участие в акции "Ночь в архиве". В этом году акция будет посвящена теме Памяти. Сотрудники архива расскажут о "памяти сердца" Марины Цветаевой, пригласив посетителей на выставку "Тебе - через сто лет…" к 125-летию поэтессы, устроят марафон на знание ее стихов и научат, как создавать и хранить свой личный и фамильный архив.

Также в этот вечер пройдет экскурсия в фондохранилище РГАЛИ с демонстрацией подлинных автографов русских писателей и поэтов XIX-XX веков.

"Ночь в архиве" стартует в 18:00 и продлится около трех часов. Для того, чтобы принять участие в акции, необходимо пройти обязательную регистрацию, прислав на электронную почту rgaliarcom@gmail.com свои Ф.И.О., паспортные данные и контактный телефон для связи.