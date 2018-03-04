Сирийские военные освободили три населенных пункта в Восточной Гуте

В районе Восточной Гуты под Дамаском сирийские военные при поддержке отрядов ополчения пошли в наступление, передает ТАСС сообщение телеканала "Аль-Маядин".

В итоге удалось выбить боевиков из трех населенных пунктов: Утая, Хош-Салихия и Телль-Фирзат. Теперь военным ВС САР предстоит изолировать форпост бандформирований в районе Эль-Мердж от города Дума в 12 км от Дамаска и тем самым облегчить выход мирного населения из Восточной Гуты.

По словам начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрия Евтушенко, "обстановка в районе пункта пропуска продолжает ухудшаться, подступы к нему обстреливают снайперы".