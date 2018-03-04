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04.03.2018 22:27
Рубрика: Спорт

Кому первым вылетать

Состоялись первые матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Федеральный выпуск №7510 (47)
В Кубке Гагарина прошли первые матчи. 16 лучших коллективов КХЛ противостоят друг другу в сериях до четырех побед одной из команд.
В паре "Локомотив" - "Торпедо" трудно выделить фаворита. Первый матч остался за ярославцами - 2:1. Фото: РИА Новости В паре "Локомотив" - "Торпедо" трудно выделить фаворита. Первый матч остался за ярославцами - 2:1. Фото: РИА Новости
В паре "Локомотив" - "Торпедо" трудно выделить фаворита. Первый матч остался за ярославцами - 2:1. Фото: РИА Новости

Поскольку этот сезон олимпийский, то и календарь его нестандартный. Совсем недавно КХЛ наконец отошла от практики проводить матчи плей-офф два дня подряд, то есть уже с первого раунда команды играли через день. Таким образом, у хоккеистов появлялось больше времени на отдых и восстановление, от чего выигрывали уже и зрители. Понятно, что свежие игроки показывают более содержательный и зрелищный хоккей. В нынешнем сезоне дать командам дополнительные выходные нет никакой возможности - месяц Лига не проводила матчей из-за Олимпиады. Из-за чего весенний календарь уплотнен до предела - закончить сезон нужно успеть до майского чемпионата мира.

Фото: РИА Новости
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Еще одно важное изменение в расписании касается базовых клубов сборной России - СКА и ЦСКА. Они, как и все остальные представители Западной конференции, должны были начать плей-офф в субботу. Однако КХЛ пошла навстречу армейских коллективам и позволила им стартовать на сутки позже, чуть больше восстановившись, таким образом, после поездки в Южную Корею. Так что СКА и ЦСКА играют в первом раунде по расписанию Восточной конференции. Вот и получается, что в один день проходит всего два матча плей-офф, а в другой - шесть или восемь. Болельщикам следить за всем сразу будет, разумеется, тяжело. Но остается только принять календарь таким, как есть, другого в этом сезоне точно не будет.

Итак, Кубок Гагарина стартовал в Хельсинки, где "Йокерит" принимал "Сочи", и в Ярославле, где местный "Локомотив" бился с нижегородским "Торпедо". В обеих парах специалисты изначально не выделяли явных фаворитов, разве что шансы финнов расценивали как более высокие. И первые же матчи подтвердили, что легко в этих сериях никому не будет.

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен еще перед стартовым матчем с сочинцами прогнозировал: "вряд ли какая-то из команд победит в серии со счетом 4:0". Но даже он едва ли мог представить, что его парни сразу же лишатся преимущества своей площадки, проиграв дома. А случилось именно это. "Джокеры", занявшие в регулярном чемпионате третье место на Западе, имели серьезное преимущество. Но довели дело до овертайма - основное время завершилось вничью 2:2. Победитель же определился лишь во втором дополнительном периоде, когда в сутолоке у ворот "Йокерита" никто не заметил ползущую по льду шайбу. Ее авторство приписали Блуму. Ну а главным героем матча стал вратарь гостей Константин Барулин, отразивший 52 броска из 54.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Интересно, что сочинцы в третий раз в истории вышли в плей-офф КХЛ, но ранее в Кубках Гагарина не выиграли ни единого матча, всухую проиграв серию сначала ЦСКА, затем московскому "Динамо". Так что успех в Хельсинки для команды Сергея Зубова в любом случае исторический.

В другой паре стартовый матч тоже получился очень упорным. Но здесь иного не ждали изначально, поскольку встречались соседи по турнирной таблице. "Локомотив" закончил "регулярку" на четвертом месте в Западной конференции, а "Торпедо" - на пятом. Нижегородцы повели в счете на 14-й минуте, а во втором периоде дважды забили "железнодорожники". На этом голевые подвиги и закончились - 2:1 в пользу "Локо". Комментируя матч, оба главных тренера сошлись на том, что игра получилась равной и боевой. Скорее всего, такой же будет и вся эта серия. Если где-то и ждать противостояния длиной в шесть-семь матчей, то, пожалуй, здесь.

В воскресенье состоялись вторые матчи в Хельсинки и Ярославле. Чуть ранее вступили в борьбу представители Востока. "Трактор" в Челябинске обыграл "Нефтехимик" из Нижнекамска - 4:3 в овертайме, "Автомобилист" уступил "Металлургу" 2:3, а "Салават Юлаев" разобрался в Уфе с омским "Авангардом" - 6:4. Также завершились поединки "Ак-Барс" - "Амур", СКА - "Северсталь" и ЦСКА - "Спартак".

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