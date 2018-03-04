Состояние актера Валерия Гаркалина остается тяжелым

Советский, российский актер и педагог Валерий Гаркалин, госпитализированный две недели назад в НИИ имени Склифосовского с воспалением легких, все еще находится в тяжелом состоянии.

О чем сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя медицинского учреждения.

"Состояние тяжелое, так же в реанимации", - цитируется собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что народному артисту РФ стало плохо во время гастролей постановки "Страсть Аполлона", в котором он должен был сыграть главную роль. В результате Гаркалина в спектакле экстренно заменили.

Валерию Гаркалину 63 года, родился в Москве. После окончания школы работал слесарем на заводе - настоял отец, заведовавший мастерской в гараже. Служил в армии. Поступил в Государственное музыкальное училище имени Гнесиных, которое окончил в 1978-м.

В кино начал сниматься в конце восьмидесятых. Среди ролей актера: "Катала" Бодрова-старшего, "Белые одежды", "Бедная Саша", "Ширли-мырли", "Попса", сериалы "Остановка по требованию" и "Моя прекрасная няня".

Летом 2008 года Гаркалин, находясь на гастролях в Клайпеде, перенес тяжелый инфаркт, а затем, в ноябре того же года, - повторный. В 2009-м актер овдовел.