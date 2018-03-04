Весьма неожиданный результат был зафиксирован в центральном матче выходных в баскетбольной Единой лиге. Казанский УНИКС на своем паркете разгромил краснодарский "Локомотив-Кубань" - 93:65.

Удивителен тут как раз не результат - в конце концов, именно УНИКС является единоличным лидером регулярного чемпионата - а именно итоговый счет. Кубанцы ранее лишь раз в своей истории уступали с разницей в 28 очков. Интересно, что произошло это четыре года назад и тоже в Казани. Главный тренер

"Локомотива" Саша Обрадович, комментируя произошедшее, признал, что соперник попросту играл лучше.

Отметим, что и УНИКС, и "Локомотив-Кубань" параллельно с выступлением в Единой лиге продолжают борьбу и за Еврокубок. Уже 6 марта командам предстоят первые матчи четвертьфинальных серий против "Баварии" и "Гран Канарии" соответственно.