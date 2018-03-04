В Египте задержали ячейку ИГ при подготовке базы террористов

В Египте задержали ячейку группировки ИГ (запрещена в РФ), передает ТАСС.

Полицейским в провинции Эль-Минья (дельта Нила) удалось задержать сторонников террористов, которые планировали создать в стране тренировочный лагерь для боевиков. Шестеро египтян-экстремистов с высшим и средним специальным образованием проживали в городе Магага, где и хотели создать базу и лагерь в ближайшей пустыне.

По данным силовиков, радикально настроенные граждане готовились проводить "широкомасштабные акции террора на территории Эль-Миньи". Как отмечается, при задержании ячейки конфискован большой арсенал огнестрельного оружия и боеприпасов.