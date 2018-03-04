В Италии пройдут всеобщие парламентские выборы

В Италии 4 марта пройдут всеобщие парламентские выборы. На участках ждут почти 47 миллионов человек. Они решат, кто будет представлять их интересы в нижней и верхней палатах парламента.

Новшество этого голосования - бюллетени, защищенные регистрационным цифровым кодом, что исключает любую возможность подлога или использования бумаг в целях фальсификации.

Помимо документа, удостоверяющего личность, гражданин должен предоставить удостоверение избирателя. Такой документ выдают муниципальные власти.

В МВД, выполняющего на Апеннинах функции избиркома, ТАСС рассказали, что пришедшим на участки будут давать два бюллетеня - желтый (сенаторы) и розовый (члены нижней палаты). При этом получить желтый бюллетень смогут только итальянцы старше 25 лет.