В конгрессе раскритиковали Трампа за идею президентствовать всю жизнь

Американский конгрессмен Ро Хана раскритиковал президента США Дональда Трампа за желание отказаться в будущем от ограничений по времени пребывания на посту главы государства. Об этом он написал на своей станице в Twitter.

"Шутка это или нет, но говорить о пожизненном правлении наподобие Си Цзиньпина - самая антиамериканская вещь, которую мог допустить президент США. Джордж Вашингтон в гробу бы перевернулся", - отметил политик.

Во время кампании по сбору средств во Флориде Трамп восхитился инициативой Компартии Китая снять ограничения на срок пребывания главы государства на своем посту. "Теперь он председатель до конца жизни. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", - отметил американский президент.

Напомним, Центральный комитет Компартии Китая предложил внести поправки в конституцию, чтобы позволить председателю и вице-председателю КНР занимать свои посты более двух сроков подряд. Накануне открылась первая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета КНР 13 созыва, на которой делегаты рассмотрят различные поправки в конституцию страны, в том числе данную инициативу. О том, сколько еще лет сверх двух сроков может провести лидер в своем кресле, в поправках ничего не говорится.

По мнению старшего научного сотрудника Центра исследований Восточной Азии и ШОС МГИМО Игоря Денисова, в Пекине сочли, что два пятилетних срока - недостаточное время для серьезных реформ. Тем более, что на прошедшем в октябре прошлого года XIX съезде КПК было заявлено о новых целях в развитии. В частности, поставлена задача сделать Китай к 2035 году страной с полностью современной экономикой.