В Скопье прошла акция протеста против изменения названия Македонии

Тысячи людей вышли в воскресенье на улицы македонской столицы, протестуя против возможного изменения названия страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Несогласные с такой перспективой потребовали прекратить переговоры между Скопье и Афинами при посредничестве спецпредставителя ООН Мэтью Нимица. Они обратились к Генассамблее ООН с просьбой принять резолюцию, которая гарантировала бы бывшей югославской республике вступление в любые международные организации под названием Македония.

Как ожидается, в ближайшее время Скопье и Афины попытаются разрешить спор вокруг наименования "Македония". Греция считает, что оно принадлежит только ее исторической области, и без изменения названия соседней страны блокирует ее вступление в НАТО. Республика Македония была несогласна с такой постановкой вопроса, однако недавно премьер-министр страны Зоран Заев допустил возможность успешного завершения переговоров с Грецией о новом названии.

Прошедшая в Скопье акция стала одной из многих. Македонские диаспоры намерены провести в ближайшее время аналогичные манифестации Нидерландах, Швеции, США, Австралии, Новой Зеландии и Великобритании.