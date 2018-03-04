В Совфеде отреагировали на призыв Волкера ликвидировать ДНР и ЛНР

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев прокомментировал заявление спецпредставителя США по Украине Курта Волкера о необходимости расформировать ДНР и ЛНР.

"Это заявление исчерпывающим образом подтверждает, что лично господин Волкер и вместе с ним американская сторона в целом не являются в контексте кризиса на юго-востоке Украины объективным и беспристрастным посредником, в задачу которого входит реальное урегулирование конфликта", - рассказал сенатор RT.

Косачев подчеркнул, что заявление Волкера противоречит Минским соглашениям.

"Господин Волкер демонстрирует, что его подходы на 100 процентов совпадают с подходами Киева, что для него, как и для киевского режима, те структуры, которые существуют на юго-востоке Украины, а также те люди, которые там живут, - это некий раздражающий фактор, не более, от которого необходимо любыми средствами избавиться: политическими или, не дай бог, военными", - пояснил сенатор.

Представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, в свою очередь, считает, что Волкер путает причину и следствие, предлагая расформировать республики Донбасса. По мнению представителя ЛНР, начинать переговоры о мирном разрешении конфликта нужно не с "расформирования", а с выстраивания диалога "с той властью, которая существует де-факто и поддерживается населением".