Так сложилось, что в словосочетании "международный женский день" для нас главным стало слово "женский".

Символически приходясь на начало весны и пробуждение природы от зимнего сна, этот праздник дает мужчинам возможность по-новому сказать о своих чувствах, а женщинам - снова ощутить себя любимыми, красивыми, ценными и желанными. И нет ничего понятнее, чем ювелирное украшение, преподнесенное от всего сердца с искренним желанием доставить радость.

Чистота и ясность

Эти качества взаимоотношений двух любящих людей - свидетельство их величайшей ценности. Не случайно чистоту и ясность олицетворяют бриллианты - самые безупречные из камней, созданных природой.

Цветы и листья

Символ пробуждающейся природы и пробуждающихся заново, вместе с весной, романтических чувств - нежные цветы из драгоценных камней. Контрастом к ним выступают сочные зеленые оттенки изумрудов, турмалинов и цаворитов.

Гармония сфер

Круги, прямоугольники и трапеции, шар как идеальная геометрическая форма: женщины, отдающие предпочтение таким украшениям, отличаются интеллектом, способностью широко мыслить и, возможно, даже мудростью.

Подарить удачу

Стилизованные цветы часто похожи на звезды. А звезда - символ чистоты устремлений и высоких целей. И еще один преобразованный цветочный мотив стал популярным в ювелирном мире: четырехлистник, вдохновленный клевером, превратился в символ удачи.

Сильный характер

Не всем по душе откровенная сентиментальность. Но это не значит, что такие люди не испытывают нежных чувств. Просто для их выражения они выбирают украшения с "сильным характером" - драгоценные гвозди, шайбы или цепи с замками.