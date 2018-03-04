За сутки боевики не выпустили из Восточной Гуты ни одного человека

Российский Центр по примирению сообщил об обстановке в Сирии. В течение всего дня Центр фиксировал нарушения режима прекращения боевых действий со стороны вооруженных группировок в провинциях Алеппо, Латакия и Дамаск.

В частности, Дамаск обстреливали ракетами и из минометов. За сутки по столице выпущено 24 мины, есть разрушения и пострадавшие.

Центр по примирению продолжает проведение гуманитарной операции в Восточной Гуте. В воскресенье была организованана шестая по счету "гуманитарная пауза" для выхода мирных жителей из анклава. Были развернуты пункт пропуска, медпункт, а также лагерь для временного размещения вышедших из опасной зоны. Однако никто из мирных жителей не смог покинуть зону боевых действий - боевики блокировали пути выхода и постоянно простреливали коридор безопасности и пункт пропуска.