Жертвами непогоды на северо-востоке США стали восемь человек

Жертвами мощного циклона на северо-востоке США стали уже 8 человек.

В штате Массачусетс поваленное сильным ветром дерево упало на автомобиль, в котором находился мужчина. Он скончался на месте происшествия. Деревья убили еще семь человек в штатах Нью-Йорк, Вирджиния, Мэриленд и Пенсильвания.

Из-за непогоды без света остались около двух миллионов потребителей в 13 штатах. Поезда из Нью-Йорка в Вашингтон и Бостон следуют с большими задержками. Кроме того, в субботу были отменены почти 600 авиарейсов. Днем ранее данная цифра была в пять раз больше, передает ТАСС.