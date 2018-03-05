Банк России: Миноритарии должны работать активнее

Бизнес-сообщество согласилось с необходимостью утверждения принципа "соблюдай или объясняй", который повысил бы эффективность работы миноритарных акционеров. Об этом сообщил Банк России.

Сегодня миноритарии практически не участвуют в работе органов управления публичных компаний, зачастую это приводит к ущемлению их прав. Регулятор в своем консультативном докладе предложил три варианта решения этой проблемы: утверждение политики голосования, "мягкое урегулирование", благодаря которому акционеры могут рассчитывать на объяснения в случае несоблюдения их прав, а также жесткие меры с ограничением прав в случае халатного отношения акционеров.

Таким образом, работа миноритариев в управлении публичных компаний станет более активной. Кроме того, им станет проще наладить взаимодействие с членами совета директоров и топ-менеджерами.

При этом бизнес негативно оценил идею ограничения прав инвесторов, игнорирующих общее собрание акционеров без уважительных причин. Результаты доклада будут учтены ЦБ в дальнейшей работе по совершенствованию корпоративного управления в публичных акционерных обществах.