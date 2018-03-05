ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина

Центризбирком вновь займется вопросом о зарубежных счетах кандидата в президенты от КПРФ, бизнесмена Павла Грудинина. Обсуждение намечено на среду, 7 марта, сообщил журналистам член ЦИК Александр Кинев. Это связано с тем, что швейцарские налоговые органы сообщили еще об 11 счетах Грудинина в швейцарском банке, причем один из них был открыт в золоте.

"В среду будет обсуждаться вопрос о выявленных фактах недостоверных сведений, представленных кандидатом Грудининым. Тогда же все решения будут окончательно приняты", - заявил Кинев.

Швейцария по запросу ФНС России сообщила, что у Грудинина по состоянию на 31 декабря 2017 года было 13 счетов в швейцарском банке, рассказал Кинев. "Из того ответа, который мы получили от наших коллег из Швейцарии, следует, что на разных счетах разные финансовые инструменты присутствовали, в том числе один счет был открыт в виде драгоценных металлов - в скобках золото", - заявил Александр Кинев, которого цитируют РИА Новости.

Как сообщил РИА Новости член ЦИК Николай Левичев, общая сумма активов на дополнительно выявленных 11 швейцарских счетах кандидата Грудинина составляет около 55 миллионов рублей.

Напомним, ранее кандидат от КПРФ уведомлял ЦИК о том, что у него не осталось действующих иностранных счетов. При этом ЦИК не имеет подтверждающей информации об их закрытии. В этой связи, отметил Кинев, информационный плакат о кандидатах в президенты РФ может быть дополнен данными об обнаружившихся иностранных счетах Грудинина.

"Мы исходим из добросовестности кандидата, из того, что сведения, представленные им письменно в Центральную избирательную комиссию, соответствуют действительности. Но до избирателей, тем не менее, эти сведения надо довести. А уж были ли эти счета не закрыты на момент регистрации, мы на сегодняшний день такой информацией не обладаем. Поэтому нам надо обсудить, в том числе, как мы ее перепроверим, как мы установим достоверность этой информации", - заявил Кинев.

Кроме того, ЦИК может обсудить вопрос о дальнейшем участии данного кандидата в избирательной гонке. "Мы в настоящий момент будем проводить юридическую экспертизу всех наших возможных действий, официально этот вопрос будет обсужден на заседании ЦИК в среду", - пояснил Кинев.

Напомним, Павел Грудинин был зарегистрирован в качестве кандидата в президенты России в 12 января. Закон позволяет иметь иностранные счета на момент выдвижения, но требует закрыть их к дате регистрации.

Проблема наличия у Грудинина незакрытых счетов имеет не только бухгалтерское, но и общечеловеческое измерение, заявил в эфире телеканала "Россия 24" член ЦИК Сергей Сироткин. "Человек, который изъявляет желание побороться за высший пост в стране, который хочет быть президентом России, ну, наверное, он должен, как минимум, вести себя предельно честно", - считает он. По словам Сироткина, кандидат на вопросы о зарубежных счетах не дает четкого ответа. "Когда спрашивают, у вас есть за рубежом счета или нет, ответ непонятный. Ни да, ни нет. Выясняется, что счета эти есть", - добавил член ЦИК.