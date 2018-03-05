Деталь самолета упала рядом с жилым домом в Японии

Металлический предмет, предположительно деталь самолета, упал с неба на землю возле жилого дома в японском городе Нарита. Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел неподалеку от одноименного международного аэропорта.

По словам представителей властей города, металлический предмет длиной в 50 сантиметров и шириной в 25 сантиметров весит около одного килограмма. Его обнаружили в семи километрах от взлетно-посадочной полосы и всего в 30 метрах от жилого дома. О находке, согласно принятым в Японии правилам, тут же сообщили в министерство транспорта. На данный момент неизвестно, с какого именно самолета упала эта деталь (эксперты изучают ее, чтобы точно установить ее происхождение). О пострадавших также не поступало никаких сведений.

В последнее время в Японии участились мелкие авиационные происшествия. В сентябре 2017 года было два подобных случая с деталями самолета. Кроме того, проблемы возникают у военных, чаще всего американских ВВС, дислоцированных в Японии. В декабре ученик начальной школы города Гинован пострадал в результате падения фрагмента стекла из военного вертолета США. В феврале пилот F-16 из-за пожара сбросил внешние топливные баки в озеро Огавара.