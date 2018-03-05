Exit-poll: На выборах в Италии побеждают правоцентристы

Правоцентристская коалиция во главе с Сильвио Берлускони лидирует по итогам парламентских выборов в Италии, об этом свидетельствуют первые данные exit poll.

Согласно промежуточным результатам, правоцентристы в составе партии Берлускони "Вперед, Италии", "Лиги", "Братьев Италии" и "Мы с Италией" набрали от 33,5-36,5 процента в Сенате и 33,0-36,0 процентов по итогам выборов в палату депутатов.

Вторым пришло внесистемное движение "5 Звезд", которому удалось заручиться поддержкой 29,0-32,0 процентов населения в Сенате и 29,5-32,5 процента в нижней палате.

Третье место досталось левоцентристам во главе экс-премьером Маттео Ренци, потерпевшем сокрушительное поражение с результатом 25,0-28,0 процентов голосов в верхней палате и 24,5-27,5 процента в нижней.

Тем не менее, как ожидалось, никому из участников гонки не удалось заручиться большинством, необходимым для формирования правительства. Это означает, что, если данные exit poll совпадут с официальными результатами, которые будут оглашены ближе к утру понедельника, политическим партиям придется начать переговоры по созданию коалиционного правительства.