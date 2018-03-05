"Газпром" передал "Нафтогазу" документы о разрыве контрактов в суде

"Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контракта на поставку и контракта на транзит газа в Стокгольмском арбитражном суде. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Он напомнил, что причина инициирования разрыва коммерческих отношений состоит в том, что "Газпром" не согласен с вердиктом арбитров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

Алексей Миллер считает, что в свете последних событий контракт с "Нафтогазом" является "экономически нецелесообразным и невыгодным". Процедура расторжения контрактов вновь должна будет проходить с участием арбитража, и разбирательства могут занять месяцы, если не годы, указывают аналитики. Предполагается, что срок действия обоих контрактов Газпрома может истечь раньше, чем Стокгольмский арбитраж вынесет решение, то есть до конца 2019 года.

В конце декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору компаний об условиях поставок российского газа на Украину. Суд частично отклонил требования обеих сторон, но оставил в силе правило take-or-pay (на этом настаивал "Газпром"), в соответствии с которым в 2018 и 2019 году "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" четыре миллиарда кубометров топлива ежегодно. Стоимость газа суд привязал к немецкому хабу NCG.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по второму спору сторон - о транзите российского газа в Европу через Украину. Арбитры отказали украинской стороне в удовлетворении практически всех требований, но посчитали, что вина за недопоставку транзитного газа лежит на "Газпроме", в связи с чем обязали российскую компанию с учетом перерасчета требований сторон выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

По мнению Алексея Миллера, арбитры руководствовались двойными стандартами при принятии ассиметричного решения по контрактам на поставку и транзит газа. Так, аргумент "Нафтогаза" о снижении украинской экономики и, как следствие, недовыкупе газа был принят во внимание, а аргумент "Газпрома" о снижении спроса со стороны европейских потребителей как главном факторе падения транзита в счет не приняли.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - заявил в связи с этим Алексей Миллер. 2 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Иск рассмотрит другой состав арбитров.