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Рубрика: Экономика

"Газпром" передал "Нафтогазу" документы о разрыве контрактов в суде

Текст: Александра Воздвиженская
"Газпром" направил "Нафтогазу Украины" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контракта на поставку и контракта на транзит газа в Стокгольмском арбитражном суде. Об этом заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

Он напомнил, что причина инициирования разрыва коммерческих отношений состоит в том, что "Газпром" не согласен с вердиктом арбитров об условиях транзита российского газа через территорию Украины.

Алексей Миллер считает, что в свете последних событий контракт с "Нафтогазом" является "экономически нецелесообразным и невыгодным". Процедура расторжения контрактов вновь должна будет проходить с участием арбитража, и разбирательства могут занять месяцы, если не годы, указывают аналитики. Предполагается, что срок действия обоих контрактов Газпрома может истечь раньше, чем Стокгольмский арбитраж вынесет решение, то есть до конца 2019 года.

Фото: РИА Новости
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В конце декабря прошлого года Стокгольмский арбитраж вынес решение по спору компаний об условиях поставок российского газа на Украину. Суд частично отклонил требования обеих сторон, но оставил в силе правило take-or-pay (на этом настаивал "Газпром"), в соответствии с которым в 2018 и 2019 году "Нафтогаз" обязан выкупать у "Газпрома" четыре миллиарда кубометров топлива ежегодно. Стоимость газа суд привязал к немецкому хабу NCG.

В конце февраля Стокгольмский арбитраж вынес решение по второму спору сторон - о транзите российского газа в Европу через Украину. Арбитры отказали украинской стороне в удовлетворении практически всех требований, но посчитали, что вина за недопоставку транзитного газа лежит на "Газпроме", в связи с чем обязали российскую компанию с учетом перерасчета требований сторон выплатить "Нафтогазу" 2,56 миллиарда долларов.

По мнению Алексея Миллера, арбитры руководствовались двойными стандартами при принятии ассиметричного решения по контрактам на поставку и транзит газа. Так, аргумент "Нафтогаза" о снижении украинской экономики и, как следствие, недовыкупе газа был принят во внимание, а аргумент "Газпрома" о снижении спроса со стороны европейских потребителей как главном факторе падения транзита в счет не приняли.

"Мы категорически против того, чтобы за наш счет решались экономические проблемы Украины", - заявил в связи с этим Алексей Миллер. 2 марта "Газпром" объявил о начале процедуры расторжения контрактов с "Нафтогазом" в Стокгольмском арбитраже. Иск рассмотрит другой состав арбитров.

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