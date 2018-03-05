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05.03.2018 00:15
Рубрика: Спорт

Капитан спасает СКА

Гол Дацюка помешал "Северстали" сотворить сенсацию в Кубке Гагарина
Текст: Илья Зубко
Российская газета - Столичный выпуск №7510 (47)
В Континентальной хоккейной лиге стартовал плей-офф. 16 лучших команд регулярного чемпионата борются за Кубок Гагарина в сериях до четырех побед. И первые же матчи принесли довольно неожиданные результаты.
Этот бросок капитана СКА Павла Дацюка (номер 13) принес питерцам непростую победу над "Северсталью". Фото: РИА Новости Этот бросок капитана СКА Павла Дацюка (номер 13) принес питерцам непростую победу над "Северсталью". Фото: РИА Новости
Этот бросок капитана СКА Павла Дацюка (номер 13) принес питерцам непростую победу над "Северсталью". Фото: РИА Новости

По итогам выходных в двух сериях были сыграны по два матча. Финский "Йокерит" стартовал в плей-офф с неожиданного домашнего поражения от "Сочи" во втором овертайме - 2:3. Героем этого поединка стал вратарь гостей Константин Барулин, отразивший 52 броска. Любопытно, что сочинцы в третий раз участвуют в Кубке Гагарина, но ранее не выиграли в плей-офф ни матча, всухую проиграв серии ЦСКА и московскому "Динамо". Уже на следующий день "джокеры" взяли убедительный реванш, разгромив оппонента - 7:2.

В противостоянии ярославского "Локомотива" и нижегородского "Торпедо" борьба изначально ожидалась очень упорная. В Ярославле оба матча выиграли хозяева с одинаковым счетом 2:1, но здесь еще ничего не ясно.

Фото: РИА Новости
Состоялись первые матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Другие пары на Западе выглядят более предсказуемыми. К примеру, дуэль ЦСКА и "Спартака" только на бумаге кажется привлекательной. На деле разница в классе между командами слишком велика, чтобы говорить о какой-то интриге. Первый матч армейцы выиграли в одну калитку - 6:0. Здесь "красно-белые" вряд ли могут помышлять о большем, чем победа в отдельно взятом матче. Но и до нее пока далековато.

В дуэли СКА и "Северстали" все тоже казалось предельно понятным. Питерский клуб за явным преимуществом выиграл "регулярку". Череповчане же в последний момент пробились в плей-офф, заняв восьмое место в конференции. Однако переполненный "Ледовый" в дебютном матче серии увидел неожиданную картину. Поведя в счете на 13-й минуте после броска Ильи Ковальчука, армейцы с Невы пропустили после перерыва дважды. Лишь на 48-й минуте Войнов ситуацию выровнял. Шипачев за четыре минуты до сирены, казалось, поставил точку - 3:2 в пользу хозяев. Но "Северсталь", заменив в концовке вратаря на шестого полевого, умудрилась отыграться и перевести встречу в овертайм - отличился Олег Яшин.

В дополнительном периоде преимущество армейцев было уже подавляющим. Ну а точку в этом противостоянии поставил капитан СКА и сборной России, новоиспеченный олимпийский чемпион Павел Дацюк. Получив на 68-й минуте пас от другого героя Пхенчхана Никиты Гусева, 39-летний центрфорвард, выкатившись из-за ворот, изящно отправил шайбу в "домик" Юлиусу Гудачеку - 4:3. Тяжелейшая победа СКА, которую главный тренер армейцев Олег Знарок объяснил усталостью после Олимпиады. Как известно, сразу 15 хоккеистов питерского клуба были в составе сборной на Играх в Пхенчхане, и теперь от них трудно ожидать мгновенного восстановления после изматывающего турнира в Корее.

Фото: AP Photo/Nick Wass
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Что же касается Востока, то здесь единственный овертайм состоялся в Челябинске. Там нижнекамский "Нефтехимик" оказал жесточайшее сопротивление "Трактору", сравнял счет в основное время. Однако на 68-й минуте Кравцов принес победу уральцам - 4:3. Самый результативный матч состоялся в Уфе. Местный "Салават Юлаев" за здравие начал поединок с "Авангардом", но, поведя 3:0, чуть расслабился и позволил "ястребам" подтянуться. К середине третьего периода на табло уже горел счет 4:4. Однако Ларсен и Хартикайнен забили по шайбе в большинстве и принесли победу "Салавату" - 6:4.

Казанский "Ак Барс", ставший лучшей командой конференции по итогам "регулярки", не испытал больших проблем в игре с хабаровским "Амуром", для которого нынешний плей-офф лишь второй в истории клуба. Первая встреча этих команд завершилась "сухой" победой "барсов" - 3:0. Ну а единственный успех гостей вчера был зафиксирован в Екатеринбурге, где "Автомобилист" уступил магнитогорскому "Металлургу" - 2:3. Победный гол у "Магнитки" забил олимпийский чемпион Сергей Мозякин. Следующие матчи Кубка Гагарина пройдут уже сегодня.

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