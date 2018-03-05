Госдеп не потратил выданные на борьбу с "российской пропагандой" деньги

Государственный департамент США не израсходовал средства в размере 120 миллионов долларов, которые были выделены ему с конца 2016 года на противодействие приписываемому России влиянию на американские выборы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

Бороться с "информационным влиянием" РФ, а также Китая и КНДР, должен был Центр глобального взаимодействия - специальное подразделение, созданное в структуре госдепа. При этом отмечается, что ни один из 23 аналитиков центра не владеет русским языком. Кроме того, руководству подразделения не удалось найти специалистов, которые могли бы отследить приписываемые Москве действия в киберпространстве.

Центр изначально создавался при администрации Барака Обамы "для противодействия пропаганде" ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки ИГИЛ). Однако после одобрения в Конгрессе сфера его деятельности была распространена на борьбу с "информационным влиянием" РФ и других государств.