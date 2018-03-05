Граждане Швейцарии продолжат платить налог на независимые СМИ

Граждане Швейцарии продолжат платить налог на общественное телевидение и радио, а также будут снова пополнять бюджет страны за счет федеральных налогов. Таковы результаты состоявшегося в воскресенье референдума, передает РИА Новости.

Более 71 процента швейцарцев отвергли предложение о прекращении действия медиапошлины - "Биллаге", гарантирующей существование независимой журналистики. Инициатива также запрещала федеральному центру заниматься субсидированием СМИ за счет бюджета.

Жители страны намерены и дальше платить за пользование телевизором, радио, а также любой другой техникой, которая может принимать теле- или радиосигнал. Все собранные средства идут на поддержку швейцарских общественных электронных СМИ и частично - частных СМИ.

Вторым вопросом на референдуме стала тема о продолжении взимания налогов с населения. Правительство каждые 15 лет обязано информировать народ о том, продолжит ли оно собирать налоги и в каком размере. Нынешний пятнадцатилетний срок истекает в 2020 году. В ходе голосования более 84 процентов граждан одобрили "Новый финансовый порядок-2021".