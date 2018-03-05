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Рубрика: В мире

Китай увеличит военный бюджет до 175 миллиардов долларов

КНР увеличит расходы на оборону в текущем году на 8,1 процента, до 1,11 триллиона юаней (около 175 миллиардов долларов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад, обнародованный в понедельник на ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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Оборонный бюджет республики по объему занимает второе место в мире после расходов США. В минувшем году он был увеличен на 7 процентов и впервые в истории преодолел отметку в 1 триллион юаней, достигнув 1,044 триллиона юаней (около 151,97 миллиарда долларов).

Согласно докладу, целевой показатель роста ВВП Китая на текущий год составляет "около 6,5 процента". По итогам прошлого года ВВП вырос на 6,9 процента и достиг 82,7 триллиона юаней (около 12,84 триллиона долларов).

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