Аргентинский нападающий "Барселоны" покорил очередную снайперскую высоту и принес своей команде очень важную победу в чемпионате Испании.

"Барса" принимала на "Камп Ноу" своего главного преследователя, мадридский "Атлетико". На 26-й минуте каталонцы получили право исполнить штрафной. К мячу подошел Лионель Месси, который пробил просто идеально - мяч перелетел через стенку, и вратарю "матрасников" Яну Облаку оставалось только проводить его глазами. Этот гол стал для Месси особенным, 600-м в профессиональной карьере. 539 мячей Лионель забил в футболке "Барселоны", а еще 61 - выступая за национальную сборную. Чтобы достичь столь впечатляющей цифры, аргентинцу понадобилось всего 747 матчей.

Гол Месси в итоге оказался единственным в матче. "Барселона" выиграла 1:0 и увеличила отрыв от "Атлетико" до восьми очков. После 27 туров у каталонцев 69 баллов, у мадридского клуба - 61. Идущий третьим "Реал" набрал 54 очка.