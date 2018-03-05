Лукашенко: В белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов

В белорусском спорте пока больше проблем, чем успехов. Об этом Александр Лукашенко заявил, назначая Сергея Ковальчука министром спорта и туризма, сообщает БЕЛТА.

Глава государства пояснил, что на эту должность назначен толковый военный человек, потому что в отрасли необходимо навести порядок. "Генерал не сработал, поэтому брали пониже, хотя не очень низко", - не без юмора заметил Лукашенко. Он подчеркнул, что развитию спортивной сферы в стране уделяется большое внимание, ведь победа атлета - это своего рода идеология.

Пока, по мнению главы государства, в белорусском спорте "больше проблем, чем побед и успехов". Обращаясь к вновь назначенному министру спорта, Лукашенко время на раскачку не оставил: "Думай, смотри, с кем работать, выстраивай систему", - ободрил он Ковальчука. Но главное, по словам президента, в руководстве спортом до сих пор "не хватает дисциплины. Тренерский состав работает отвратительно, за исключением некоторых".

Чтобы стимулировать тренеров к более продуктивной работе, принято решение повысить им зарплату. "Но и нагрузка будет соответствующей", - предупредил Лукашенко. Он сообщил, в частности, что "зарплату тренерам уже начали повышать в отдельных видах спорта. Но у каждого тренера должно быть расписание, как у учителя в школе или преподавателя в вузе", - потребовал президент.

Глава государства поставил министру задачу выстроить взаимоотношения со спортивными федерациями, правильно загрузить их. Особое внимание он обратил на подготовку предстоящего с участием президента совещания по развитию зимних видов спорта.

Кроме того, добавил Лукашенко, важно заниматься продвижением спорта в массы. В пример глава государства привел завершившиеся накануне соревнования среди детей и подростков по биатлону "Снежный снайпер". Финальный этап состязаний собрал большое количество участников, а для болельщиков была подготовлена насыщенная развлекательная программа. "Сейчас юношеский чемпионат мира по биатлону проходит - стыдно смотреть. Ноль человек на трибунах, для кого эти люди выступают? У нас проводили этот чемпионат - море людей было. Конечно, людей надо приглашать", - убежден белорусский лидер.

