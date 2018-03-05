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Рубрика: Спорт

Эффект толпы

Прошедший тур Единой лиги бьет рекорд по посещаемости матчей
Текст: Владимир Ильин
Российская газета - Столичный выпуск №7510 (47)
Сразу на трех матчах очередного тура регулярного чемпионата Единой лиги присутствовало более пяти тысяч зрителей - это рекорд сезона. Толпы болельщиков ломились на баскетбол в Казани, Саратове и Перми.

Даже на встречи Еврокубка в столице Татарстана приходят по 3000-3500 человек, но "Локомотив-Кубань", равно как ЦСКА и "Химки", - это более серьезный раздражитель, чем зарубежные клубы. На матч с краснодарцами собралось без малого шесть тысяч зрителей. И они увидели откровенный разгром гостей (93:65), которые в этом сезоне отличились победной серией из 26 матчей в официальных турнирах, но сейчас потерпели уже третье подряд поражение в Единой лиге. В составе УНИКСа блеснул Джамар Смит, набравший 25 очков, из них 18 - шестью попаданиями с дальней дистанции.

- Каждый наш игрок внес вклад в победу. Именно то, что я хотел бы видеть всегда, - сказал греческий наставник казанцев Димитрис Прифтис. - Очень уважаю "Локомотив-Кубань" за то, как жестко они действуют, за физическую подготовку и качество игры.

УНИКС разгромил "Локомотив-Кубань" в матче Единой лиги - 93:65

Трещал по швам саратовский дворец спорта "Кристалл". Матч местного "Автодора" с ЦСКА собрал 5100 болельщиков. Они увидели результативную игру - 110:98 в пользу москвичей. Солировал французский легионер "красно-синих" Нандо Де Коло, установивший личный рекорд в Единой лиге - 35 очков. У него семь метких выстрелов из-за дуги. Интересно, что первую половину матча армейцы проиграли (53:57), но после большого перерыва смогли заметно прибавить.

"Химкам" победы в Единой лиге даются даже труднее, чем в Евролиге. Вот и в Нижнем Новгороде подмосковные баскетболисты спаслись в концовке благодаря новым подвигам Алексея Шведа, в итоге набравшего 26 очков - 82:79. Результаты остальных матчей тура: ВЭФ (Латвия) - "Зенит" (Санкт-Петербург) - 80:90, "Астана" (Казахстан) - "Цмоки-Минск" (Белоруссия) - 77:59, "Парма" (Пермь) - "Калев" (Эстония) - 104:84 при 5200 болельщиках. Лидируют: УНИКС - 14 побед - 1 поражение, ЦСКА - 15-2, "Локомотив-Кубань", "Зенит" - по 12-4, "Химки" - 9-7, "Автодор" - 8-7.

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