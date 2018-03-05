Медведев пообещал продлить субсидирование авиаперевозок

Программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена и, по возможности, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, ее нужно расширить. В 2018 году на эти цели федеральный бюджет выделяет 3,8 миллиарда рублей.

Поддержку гражданских авиаперевозок в России обсуждали на совещании у председателя правительства с его заместителями. Необходимость в таком механизме объясняется просто: страна у нас большая, перелеты на такие расстояния дороже, чем по Европе, и не всем гражданам они по карману.

- Поэтому программа субсидирования должна быть продолжена, ну а по мере возможностей, вполне вероятно, и расширена для того, чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определенный временной период, - подчеркнул Медведев.

Чтобы можно было рациональнее использовать субсидии, правительство специально уточнило новые правила предоставления средств авиакомпаниям, особенно на маршрутах на Дальний Восток, в Калининград и Крым. "По каждому из этих направлений ранее действовали свои программные субсидирования. Такая разрозненность не всегда позволяла перераспределять средства между маршрутами в зависимости от наполняемости рейсов. Новые правила эту ситуацию должны изменить", - сказал глава кабинета министров.

Вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил, что в этом году на субсидирование авиаперевозок правительство выделяет из федерального бюджета 3,8 миллиардов рублей. "Кроме того, из 152 субсидируемых маршрутов некоторые маршруты добавились в этом году, регионы софинансируют 84 маршрута. То есть общий объем субсидирования больше, чем федеральная часть", - отметил он. И не исключено, что их количество будет увеличиваться, поскольку заявок поступает в правительство больше, чем оно может позволить субсидий.

"В любом случае, есть уверенность, что в этом году пассажиров будет перевезено еще больше, чем в предыдущие годы", - заявил зампред правительства. В прошлом году авиакомпании показали самые высокие результаты - 105 миллионов пассажиров.