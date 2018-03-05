Медведев пообещал продлить субсидирование авиаперевозок

Новости

В Керченском проливе столкнулись два судна 17:32
Белорусские артисты приехали в Россию на весенние гастроли 17:30
Принц Саудовской Аравии умер на 89-м году жизни 17:07
ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина 16:47
Белорусская железная дорога продаст билеты в Россию со скидкой 16:43
Нижегородка представит Россию на конкурсе "Мисс Земля" 16:40
Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в городах Крыма 16:37
Пропавшие на Урале мужчины могли спуститься в шахту за металлоломом 16:28
Деталь самолета упала рядом с жилым домом в Японии 16:28
Путин встретится с рабочими "Уралвагонзавода" 16:26
В Измайлово построят спорткомплекс для училища олимпийского резерва 16:25
В Италии возбуждено дело в связи со смертью футболиста Астори 16:24
В Анкаре усилили меры безопасности из-за угрозы теракта 16:20
Минстрой предложил пересмотреть тарифы ЖКХ в рамках "умных городов" 16:13
Двум вузам Москвы и Петербурга запретили прием абитуриентов 16:11
Открыта продажа билетов на поезд за полцены для школьников 16:10
Су-25 на Ставрополье разбомбили колонну бронетехники 16:05
Спецназовцы Росгвардии освободили 31 заложника 16:01
Жителя Воркуты посадили за попытку задушить врача 15:57
Рыбаки из России и Беларуси посоревновались в подледной ловле 15:53
В Сибири запустили производство прочных бутылок с нанопокрытием 15:52
Обвинение потребовало пожизненный срок сибиряку за убийства 19 женщин 15:46
Названы самые популярные города России на ЧМ-2018 15:45
В Грозном на ярмарке представили товары из Беларуси 15:25
В Рязани убили курсанта академии ФСИН 15:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ
Задайте вопрос главе Вольного экономического общества РФ
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Тихоокеанский флот вооружат "Калибром"
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
Что не пропустить по ТВ на неделе с 5 по 11 марта
05.03.2018 16:55
Рубрика: Экономика

Медведев пообещал продлить субсидирование авиаперевозок

Текст: Владимир Кузьмин
Программа субсидирования авиаперевозок будет продолжена и, по возможности, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев, ее нужно расширить. В 2018 году на эти цели федеральный бюджет выделяет 3,8 миллиарда рублей.
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости
Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Поддержку гражданских авиаперевозок в России обсуждали на совещании у председателя правительства с его заместителями. Необходимость в таком механизме объясняется просто: страна у нас большая, перелеты на такие расстояния дороже, чем по Европе, и не всем гражданам они по карману.

- Поэтому программа субсидирования должна быть продолжена, ну а по мере возможностей, вполне вероятно, и расширена для того, чтобы большее количество граждан нашей страны могли воспользоваться льготными тарифами в определенный временной период, - подчеркнул Медведев.

Чтобы можно было рациональнее использовать субсидии, правительство специально уточнило новые правила предоставления средств авиакомпаниям, особенно на маршрутах на Дальний Восток, в Калининград и Крым. "По каждому из этих направлений ранее действовали свои программные субсидирования. Такая разрозненность не всегда позволяла перераспределять средства между маршрутами в зависимости от наполняемости рейсов. Новые правила эту ситуацию должны изменить", - сказал глава кабинета министров.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
"Аэрофлот" смягчил требования к габаритам ручной клади

Вице-премьер Аркадий Дворкович напомнил, что в этом году на субсидирование авиаперевозок правительство выделяет из федерального бюджета 3,8 миллиардов рублей. "Кроме того, из 152 субсидируемых маршрутов некоторые маршруты добавились в этом году, регионы софинансируют 84 маршрута. То есть общий объем субсидирования больше, чем федеральная часть", - отметил он. И не исключено, что их количество будет увеличиваться, поскольку заявок поступает в правительство больше, чем оно может позволить субсидий.

"В любом случае, есть уверенность, что в этом году пассажиров будет перевезено еще больше, чем в предыдущие годы", - заявил зампред правительства. В прошлом году авиакомпании показали самые высокие результаты - 105 миллионов пассажиров.

Главное сегодня

ЦИК: Швейцарские налоговики сообщили еще об 11 счетах и золоте Грудинина
Кремль не стал оценивать заявления "Нафтогаза" по "Газпрому"
Владимир Путин учредил знак отличия "За наставничество"
Рябков: Санкции США направлены на дестабилизацию ситуации в России
Коалиция Сильвио Берлускони лидирует на выборах в Италии