Минфин в марте 2018 года снизит объем покупок иностранной валюты на дополнительные нефтегазовые доходы более чем на 100 миллиардов рублей, следует из сообщения ведомства. Вместе с большими продажами валюты экспортерами этот фактор способен укрепить курс рубля к концу марта.

С 7 марта по 5 апреля минфин намерен закупить на внутреннем рынке иностранной валюты на 192,5 миллиарда рублей. Ежедневный объем приобретений составит таким образом 9,6 миллиарда рублей. При этом февральский (с 7 февраля по 6 марта) объем закупок валюты минфином стал рекордным - 298,1 миллиарда рублей. Увеличить закупки минфину позволила подорожавшая в январе нефть. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что в целом в 2018 году минфин может приобрести валюты для пополнения Фонда национального благосостояния примерно на два триллиона рублей при цене нефти 54-55 долларов за баррель, при 60 долларах за баррель годовой объем покупок может достигнуть 2,8 триллиона рублей.

Снижение покупок валюты минфином и выплата налога на прибыль экспортерами могут укрепить рубль

По словам эксперта группы исследований и прогнозирования АКРА Дмитрия Куликова, на снижение размера покупки валюты минфином в марте повлияли два технических фактора - большее число рабочих дней и ошибка в прогнозе нефтегазовых доходов в феврале. Кроме того, за месяц рублевая цена нефти упала на два-три процента, добавляет аналитик.

Одновременно в марте продажи валюты экспортерами достигнут максимума, поскольку до 28 марта им предстоит выплатить налог на прибыль за 2017 год. Аналитик Sberbank CIB Юрий Попов оценивает сумму выплат примерно в 650 миллиардов рублей. По его мнению, если глобальное восприятие рисков резко не ухудшится, то прогноз по курсу доллара в 55 рублей к концу первого квартала можно считать вполне реалистичным.