Минстрой предложил пересмотреть тарифы ЖКХ в рамках "умных городов"

Технологии в рамках проекта "Умный город" позволят детализировать тарифы ЖКХ для населения по аналогии с тарифами сотовых операторов, например: "эконом", "оптимум", "безлимит". Такое мнение высказал замглавы Минстроя Андрей Чибис при обсуждении проекта "Умный город" и его включения в программу "Цифровая экономика".

Пока точно сказать об объемах потребления ресурсов нельзя. Не у всех еще стоят счетчики газа, со счетчиками воды ряд пользователей научилась обращаться, скручивая показания. Электросчетчики, которые считают потребление в разное время суток, установлены не у всех. Внедрение автоматизации контроля потребления и считывания показаний счетчиков в ЖКХ позволит сделать тарифы более дифференцированными.

Системы учета могут быть типовыми и храниться в онлайн-банке решений и технологий "умного города". Это позволит создать инструменты повышения качества управления городскими ресурсами.