МО: США ничего не делают, чтобы обуздать боевиков в Восточной Гуте

В министерстве обороны РФ прокомментировали заявление официального представителя Белого Дома Сары Сандерс о том, что Россия в Восточной Гуте игнорирует положения резолюции Совбеза ООН 2401. В военном ведомстве, в первую очередь, спикеру посоветовали, прежде чем делать такие обвинения, ознакомиться с содержанием упоминаемой резолюции.

Тогда бы Сара Сандерс, уверены в Минобороны России, поняла, что положения этого документы не выполняют США, а не Россия.

Ведь с начала 2018 года именно подконтрольные Вашингтону вооруженные группировки ежедневно атаковали гарнизон сирийских правительственных войск в Харасте в районе Восточная Гута. Боевики пытаются там всеми способами изменить границы зоны деэскалации и сделать это вопреки астанинским договоренностям.

"При этом странным образом на протяжении нескольких месяцев массированных атак боевиков ни одного осуждающего заявления от Вашингтона или европейских партнеров США не прозвучало, - отмечают российские военные. - Стоило же только сирийским властям дать отпор проамериканским группировкам, как тут же последовали традиционные фальшивые обвинения о якобы бомбардировках медучреждений Восточной Гуты и выдуманные подконтрольными пропагандистскими конторами слухи о якобы применении химоружия".

И это при том, что даже министр обороны США Мэттис говорил, что у Пентагона нет никаких доказательств применения сирийскими властями химического оружия. "Вашингтон ничего не делает, чтобы обуздать в рамках резолюции 2401 подконтрольные бандформирования в Восточной Гуте, от обстрелов которых в Дамаске ежедневно гибнут мирные жители", - подчеркнули в Минобороны.

В то же время в освобожденном сирийскими правительственными войсками при помощи ВКС России Алеппо сегодня активно восстанавливается мирная жизнь. "Там работают предприятия, строится разрушенное террористами жилье, работают рынки, магазины, а также учреждения социальной сферы и учебные заведения. Более того Алеппо абсолютно открыт для свободного посещения, и об этом свидетельствуют в том числе регулярные репортажи центральных западных СМИ", - отметили в российском военном ведомстве.

Ситуация в Алеппо резко контрастирует, указали в Минобороны, с "прозябанием на грани жизни и смерти жителей "освобожденной" бомбардировками американской коалиции Ракки". В лагере же беженцев Эр-Рукбан, находящемся в оккупированной США зоне Эт-Танф, в настоящее время фиксируется гуманитарная катастрофа.

Совет безопасности ООН недавно принял резолюцию 2401, которая требует, чтобы все стороны прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу по меньшей мере на 30 дней на всей территории Сирии. Однако мораторий не распространяется на боевые действия против террористов.

Напомним, по поручению президента России Владимира Путина в Восточной Гуте с 27 февраля была введена ежедневная гуманитарная пауза. Она длится с 9:00 до 14:00 по местному времени (с 10 утра до 15:00 по мск). Все гумпаузы, включая сегодняшнюю седьмую, были сорваны боевиками. Как сообщали в российском Центре по примирению конфликтующих сторон, террористы обстреливают коридор, по которому должен был осуществляться выход из Восточной Гуты. Накануне стало известно, что в ночь на 2 марта вырваться из оккупированного боевиками района удалось лишь двум детям.

Восточная Гута, где проживают около 400 тысяч человек, остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, этот район контролируют запрещенные в РФ группировки "Джейш аль-Ислам", "Ахрар аш-Шам", "Джебхат ан-Нусра". Кроме того из этого района боевики периодически подвергают массированным обстрелам окраины и центр сирийской столицы. С лета в Восточной Гуте действует зона деэскалации. В последние недели ситуация там резко обострилась.