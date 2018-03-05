На 90-м "Оскаре" победила политкорректность

Закончена 90-я гонка за премиями Американской киноакадемии. Торжественная церемония в Лос-Анджелесе завершилась победой сказки Гильермо дель Торо "Форма воды", выигравшей призы в 4 номинациях из 13.

Для наблюдателей в России главной интригой церемонии было, конечно, участие в гонке фильма Андрея Звягинцева "Нелюбовь", вошедшего в пятерку номинантов. Это вторая попытка режиссера взять кинематографический Олимп: два года назад академики предпочли его "Левиафану" польскую "Иду", теперь "Нелюбовь" уступила чилийской "Фантастической женщине". Политического расчета здесь, я уверен, нет. Фильм Себастьяна Лелио с актрисой-трангендером Даниэлой Вегой в роли героини-трансгендера Марины уже награждался "Серебряным медведем" в Берлине и в последние дни перед "Оскаром" во всех прогнозах вышел на первое место: он близок настроениям в мировом сообществе своим призывом сочувствовать даже таким реальным человеческим драмам, которые обычно шокируют непросвещенного обывателя.

Тема терпимости к "нетрадиционному" справедливо считается в цивилизованном мире принципиально важной. Это обстоятельство сыграло свою роль и в составе номинированных картин, среди которых были такие нестандартные романтические истории, как "Назови меня своим именем", и в итоговом выборе академиков. Но это не компромисс, не скидка "на тему": в художественном отношении "Фантастическая женщина" - фильм весьма сильный, так что это победа достойного соперника. Да и сам статус оскаровского номинанта всегда рассматривался как знак высокого признания - не забудем: это была пятерка лучших.

А вот в художественной обоснованности триумфа "Формы воды" многие сомневаются. По этому поводу есть неполиткорректный анекдот, который я слышал по ту сторону океана: хочешь получить "Оскара" - сними фильм о безнадежной любви глухонемой чернокожей лесбиянки из нижних слоев общества. Такое ощущение, что этот злой анекдот дель Торо воплотил в реальность: в фильме фигурируют немая уборщица, ее чернокожая подруга, пожилой одинокий гей и зеленое пупырчатое чудище из аквариума, поедающее кошек и взыскующее любви. Наличествуют также злокозненные советские шпионы с кошмарным русским языком.

Формально фильм отвечает требованиям момента - как бы отстаивает право на любовь хоть зеленого цвета, право быть личностью, мечтать и за мечту бороться. Но он плоско, неубедительно придуман, сыгран и собран, хотя и снабжен отличной музыкой Александра Деспла, законно получившей своего "Оскара". И когда это неказистое творение получает сразу две главных награды, включая приз за режиссуру, хочется спросить: а на какой минуте фильма можно ее, режиссуру, найти?

Нелепость ситуации особенно разительна, если вспомнить о соперниках дель Торо. В девятке претендентов на статус лучшего фильма были такие серьезные картины, как "Секретное досье" Стивена Спилберга, "Призрачная нить" Пола Томаса Андерсона, "Дюнкерк" Кристофера Нолана или "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" Мартина Макдонаха. Их гуманистический месседж не декорирован под стандартную голливудскую сказку и погружен в реальное время, реальные социальные или исторические обстоятельства, в круг вполне актуальных забот и проблем. Но часть из них получила второстепенные награды, а часть была вообще проигнорирована. В таком контексте победа "Формы воды" говорит только о том, что с художественными критериями в современном кино беда: компьютерные игры успели вытеснить искусство даже из сознания самих кинотворцов.

Конечно, вся история премий Американской киноакадемии изобилует несообразностями, когда их первейшие лауреаты забывались уже через год-другой, а такие титаны мирового кино, как Чарльз Чаплин, Орсон Уэллс, Альфред Хичкок или Стенли Кубрик никогда не получали "Оскара" за режиссуру. В прошлом году довольно слабый мюзикл "Ла-ла-лэнд" неожиданно вызвал взрыв ликования и едва не стал лучшим фильмом года. Но нынешняя юбилейная церемония "Оскара" перекрыла и этот печальный казус и войдет в историю кино как самая помпезная по декору, но одна из самых курьезных по результатам.

Остальные лауреаты 90-го "Оскара" в главных номинациях:

Лучшая актриса (главная роль) - Фрэнсис Макдорманд ("Три билборда…")

Лучший актер (главная роль) - Гэри Олдман ("Темные времена")

Женская роль второго плана - Эллисон Дженни ("Тоня против всех")

Мужская роль второго плана - Сэм Рокуэлл ("Три билборда…)

Оригинальный сценарий - "Прочь"

Адаптированный сценарий - "Назови меня своим именем"

Лучшая работа оператора - Роджер Дикинс ("Бегущий по лезвию 2049")

Лучшая работа художника - Джеффри А. Мелвин ("Форма воды")

Лучшая музыка - Александр Деспла ("Форма воды")

Монтаж, монтаж звука, сведение звука - "Дюнкерк"

Костюмы - "Призрачная нить"

Грим - "Темные времена"

Визуальные эффекты - "Бегущий по лезвию 2049"

Анимационный фильм - "Тайна Коко"

Документальный фильм - "Икар"

Прямая речь

После церемонии "Оскара" наш корреспондент в Лос-Анджелесе Марина Очаковская поговорила с новоиспеченными лауреатами.

Гильермо дель Торо: "Форма воды" в отличной форме!

Гильермо, недавно в нашей беседе вы сказали, что одним из первых "Форму воды" оценил ваш друг Алехандро Гонсалес Иньярриту. Он считает ее лучшим вашим фильмом.

Гильермо дель Торо: Я тоже думаю, что это лучший фильм за мою 25-летнюю карьеру, и теперь меня, фантазера и последнего романтика, признала Американская академия. Я благодарен ей и горд за мою Мексику. Нельзя забывать о своих корнях. И никогда не переставать мечтать: мечты часто становятся реальностью.

Вы сказали на Торонтском фестивале, что если выиграете Оскара, то тщательно продумаете и напишите речь.

Гильермо дель Торо: Я пробовал, ни черта не получилось. Речь должна идти от сердца, от эмоций. А эмоции меня сейчас переполняют.

Фрэнсис Макдорманд: Я по натуре оторва

Вы поначалу отказались от роли - считали, что героиня не подходит вам по возрасту…

Фрэнсис Макдорманд: Это так, но мой муж (Джоэл Коэн) меня убедил - мол, прекрати выпендриваться и давай работай! Я ведь по натуре бунтарка, оторва, ненавижу условности, и эта роль точно моя! Мечта любой актрисы.

Вы победили вчера и на Independent Spirit Award, который отмечает достижения независимого кино.

Фрэнсис Макдорманд: Так как я человек крайне независимый, этот приз для меня важен, особенно теперь. Время сейчас такое, важное для всей нашей киноиндустрии. И, похоже, мы выигрываем. Начиная с зарплаты: она должна быть равной и для мужчин, и для женщин, и для меньшинств. Хватит унижений!

Вы почувствовали, что тон церемонии в этом году иной?

Фрэнсис Макдорманд: Мне кажется, он изменился уже в прошлом году, когда перепутали конверты и выиграл фильм "Лунный свет". Я была недавно в Лондоне на выставке про русскую революцию, так вот, этот революционный дух мне нравится, и он очень ясно прозвучал в "Трех билбордах...".

Гэри Олдман: "Оскар" за выслугу лет

Вам пришлось долго ждать "Оскара", вы его заслужили уже много лет назад.

Гэри Олдман: Я даже шутил после фильма "Шпион, выйди вон", что "Оскара" мне дадут за выслугу лет. Слава богу, этого не случилось - было бы обидно.

Кого вы особенно хотите поблагодарить за эту награду?

Гэри Олдман: В первую очередь, сценариста Маккартена - он написал несколько сцен, достойных этой статуэтки. Режиссера Джо Райта - это его идея. Гримера Казухиро Цуджи, который физически превратил меня в Черчилля и заслуженно получил за это "Оскара". Ну и, конечно, самого Уинстона Черчилля.

Сэм Рокуэлл: Арестовывать я учился у копов

В "Трех билбордах…" вы играете копа, расиста и психопата. Вам встречались в реальной жизни люди, похожие на вашего героя?

Сэм Рокуэлл: Наверное, мне везло: полицейские попадались очень симпатичные. Но, вживаясь в роль, я проехался вниз по Миссисипи и встречался с местными копами. Они многому меня научили: показывали, как арестовывать и надевать наручники, как патрулировать.

Вы посвятили эту роль рано ушедшему актеру Филиппу Хоффману.

Сэм Рокуэлл: Мы вместе работали в Паблик-театре в Нью Йорке, он очень многому меня научил. Он был большой актёр и режиссёр. Многие прекрасные актёры пришли в кино из театра. А наш режиссёр Мартин Макдонах еще и известный драматург.

Ваш персонаж - реакция на политическую ситуацию в Америке?

Сэм Рокуэлл: Да, конечно, фильм отражает плохую ситуацию в стране, но плохая ситуация всегда порождает хорошее кино. Впрочем, я думаю, что такая драма могла произойти в любой точке земного шара.

Беседовала Марина Очаковская