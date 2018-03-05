Направленное против Польши факельное шествие прошло во Львове

Вечером 4 марта украинские радикалы провели в центре Львова факельный марш антипольской направленности.

Как передает РИА Новости со ссылкой на издание Zaxid.net, идя по центральным улицам города, активисты выкрикивали лозунги "Город Львов не для польских господ", "Помни, чужак, здесь хозяин украинец" и другие.

Отношения Киева и Варшавы ухудшились на фоне дискуссий о событиях, касающихся вопросов исторической памяти. Варшава регулярно критикует акты вандализма по отношению к польским местам памяти на территории Украины. А первого марта в Польше вступил в силу закон, который вводит уголовную ответственность за пропаганду "бандеровской" идеологии.