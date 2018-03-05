Открыта продажа билетов на поезд за полцены для школьников

Школьники смогут ездить в поездах дальнего следования со скидкой в 50 процентов не только во время учебного года, но и в летние каникулы. Уже открыта продажа билетов для детей в возрасте от 10 до 17 лет на все летние каникулы. Скидка действует на билеты в плацкартные, общие вагоны, вагоны с местами для сидения, а также в вагоны 2-го и 3-го класса, курсирующие внутри России. Исключение составляют скоростные и высокоскоростные поезда.

В купейные вагоны скидка в 50 процентов действует с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября 2018 года. Поездки в купе по специальным ценам можно будет совершить по любым действующим внутригосударственным маршрутам. Скидка не будет распространяться на покупку билетов в купе поезда 145/146 Москва - Назрань, а также не применяется одновременно с другими специальными тарифами, уточнили в РЖД.

Купить билет можно на сайте РЖД, без предоставления каких-либо справок. А вот при посадке в поезд пассажиру необходимо предъявить проездной документ и документ, удостоверяющий личность, паспорт или свидетельство рождении, если паспорта еще нет. Подойдет и заверенная нотариусам копия свидетельства.