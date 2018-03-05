Посольство США в Анкаре закрыли из-за угрозы безопасности

Пятого марта посольство США в Турции будет закрыто для посетителей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление дипмиссии.

"Посольство в Анкаре информирует граждан США, что посольство США в Анкаре будет закрыто для посетителей 5 марта 2018 года из-за угрозы безопасности", - цитирует агентство сообщение американских дипломатов.

До открытия посольства будут оказываться только экстренные услуги. Кража паспортов и нотариальные услуги таковыми не являются, отметили в дипмиссии. Все "плановые мероприятия", в том числе собеседования для получения визы, отменены.