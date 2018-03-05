Путин призвал ФСБ обезопасить страну от радикализма

Почти 70 преступлений террористической направленности было предотвращено ФСБ в прошлом году. Об этом заявил президент на заседании расширенной коллегии службы.

"Жизнь, права и безопасность наших граждан должны быть защищены как от внутренних, так и внешних угроз, от любых попыток помешать нам в решении задач стратегического развития", - подчеркнул глава государства.

"За последние годы было сделано много для развития потенциала ФСБ. Вы получили новейшую технику и средства связи, современные информационно-аналитические ресурсы, укрепили кадровый состав. И сегодня важно максимально эффективно задействовать все эти возможности для решения комплекса стоящих перед службой задач", - заявил Владимир Путин. "Ключевая из них - это борьба с терроризмом", - подчеркнул он. "Обстановка требует постоянного внимания и высочайшей собранности", - предупредил президент.

"В 2017 году было предотвращено 68 преступлений террористической направленности, в том числе 25 террористических актов", - заявил глава государства. "За последние шесть лет преступлений террористической направленности в России стало меньше: если в 2012 году их было 316, то в 2014 - 84, а в прошлом - 25", - привел он цифры. Эту положительную тенденцию Путин связал с усилением превентивной работы по линии антитеррора. "Нужно продолжить действовать так же активно, использовать наступательную тактику и стратегию борьбы с террором, совершенствовать координирующую роль НАК", - поручил он.

"Все последние годы фиксируется рост активности зарубежных разведок, они весьма плотно работают в России, используют самые современные методы", - констатировал президент. "Только в течение прошлого года была пресечена деятельность 72 кадровых сотрудников и 397 агентов иностранных спецслужб", - объявил он и призвал и впредь "действовать на этом важнейшем направлении предельно собранно и эффективно, пресекать попытки получить доступ зарубежных разведок к сведениям политического, экономического, технологического и оборонного характера".

"Эффективно должна строиться вся система работы по противодействию экстремизму", - также поставил задачу глава государства: число подобных преступлений выросло. "Нужно защитить людей, молодых людей прежде всего, от тех, кто пытается заразить общество агрессией и нетерпимостью, ксенофобией и национализмом", - поручил он. "Радикализм - какой бы политический, идеологический оттенок он не носил, не принимал - разрушителен по своей сути, и мы обязаны обезопасить страну, будущее людей от этой угрозы", - произнес Путин.

Президент также потребовал от ФСБ эффективной борьбы с коррупцией. "Рассчитываю, что вы продолжите активную, результативную работу по такому значимому для страны и общества направлению, как борьба с коррупцией", - сказал он. России предстоит реализовать "масштабные, во многом беспрецедентные планы в социальном развитии, модернизации инфраструктуры, обновлении городов и населенных пунктов", - напомнил он. Разворачиваются работы по недавно принятой новой госпрограмме вооружений. "Необходимо защитить решение всех этих задач от коррупционной угрозы, а интересы людей - от воровства, мздоимства, от попыток давления на предпринимателей, от всего, что несет угрозу экономическим и другим правам и свободам граждан, экономике, правам, которые лежат в основе развития государства и общества", - поставил задачу Путин.

Глава государства похвалил ФСБ за сохранение в тайне разработки нового оружия, о котором он объявил во время Послания Федеральному собранию. "Удалось обеспечить эффективное оперативное контрразведывательное прикрытие этих масштабных проектов. Хочу поблагодарить вас и всех, кто участвовал в этой ответственной, сложной работе, - поблагодарить за этот результат, а эта работа шла и идет в непростых условиях", - заявил он. Президент напомнил, что речь идет "о новых технологиях в системах вооружения, призванных защитить Россию, обеспечить стратегический паритет, а значит, и повысить международную безопасность". "Работа над этой современной техникой шла много лет, в ней участвовали тысячи людей, сотни конструкторских и научных коллективов, промышленных предприятий России", - добавил он.

"В борьбе с террором, с другими вызовами цивилизации и международной безопасности Россия всегда была и будет открыта для взаимодействия и совместной работы и с нашими союзниками, и с теми, кто в такое число не входит, со всеми другими странами, даже если с кем-то из них у нас есть разногласия и противоречия по каким бы то ни было вопросам международной повестки", - также заявил президент.

"Убежден: в борьбе с террором мы должны быть вместе", - подчеркнул Путин. "Важно укреплять сотрудничество с зарубежными спецслужбами. в том числе те прочные связи, которые у вас установлены с партнерами из государств ОДКБ, ШОС", - сказал он. Также нужно развивать возможности международного банка данных по противодействию террору, который помогает оперативно проверять причастных к террористическим структурам. "В целом необходимо совершенствовать обмен информацией, расширять практику проведения совместных оперативно-розыскных и иных мероприятий", - считает глава государства.

И еще одну задачу поставил президент: "Нужно усилить защищенность информационного пространства России от современных киберугроз". "Для этого - совершенствовать государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы России", - сказал он и потребовал также повышать надежность в сети конфедициальной связи органов власти, силовых структур.