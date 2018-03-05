В МВД опровергли информацию о погибших в ДТП на трассе "Дон"

Полиция опровергла информацию, что в результате ДТП на трассе "Дон" в районе Домодедова погибли два человека. В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области сообщили, что на федеральной трассе М-4 в районе 35 км произошла авария с участием одного автобуса.

"Водитель не справился с управлением, транспортное средство занесло, автобус столкнулся с боковым разделительным ограждением, после чего улетел в кювет и перевернулся", - рассказали ТАСС в ведомстве. По предварительным данным, причиной ДТП стали плохие погодные условия.

В автобусе находились 22 пассажира, пострадали пять человек. Люди находятся в пункте временного размещения, решается вопрос об их доставке в пункт назначения.