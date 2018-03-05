В Рязани убили курсанта академии ФСИН

Курсант академии ФСИН России скончался в реанимации БСМП Рязани. В больницу он был доставлен с ножевым ранением.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по региону, около 3 часов ночи 4 марта в городскую больницу скорой помощи с улицы Кудрявцева был госпитализирован мужчина 1996 года рождения с ножевым ранением.

Подозреваемый в нанесении ран был задержан по "горячим следам". Им оказался 23-летний рязанец.

Позже в академии ФСИН подтвердили, что раненый является курсантом психологического факультета этого вуза. В тот день он с сокурсниками отмечал день рождения на съемной квартире. Между курсантами и их гражданским знакомым возник конфликт. Мужчина ранил двух курсантов ножом.

Пострадавший был доставлен в больницу с диагнозом "проникающее ранение в область брюшной полости". Несмотря на усилия врачей, в понедельник утром молодой человек скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" (часть 2 статьи 111 УК РФ).