Корабль ТОФ "Маршал Шапошников" усилят ударным ракетным оружием

Ракетные подводные крейсеры ТОФ проекта 667БДР прошли заводской ремонт и находятся в боевой готовности. Об этом в интервью газете "Красная звезда", являющейся официальным печатным органом Вооруженных сил России, рассказал командующий флотом адмирал Сергей Авакянц.

По его словам, эти субмарины начнут выводить из боевого состава ТОФ после поступления на вооружение новых атомных подлодок проекта 955.

- Последних в составе подводных сил флота только две. Но это не значит, что будущее субмарин проекта 667БДР уже решено. В эксплуатации они показали себя очень надежными и недавно прошли ремонт. Ракетоносцы по-прежнему в боевом строю, - сказал Авакянц.

Он отметил, что во время учений в декабре 2017 года экипаж субмарины "Рязань" проекта 667БДР успешно выполнил все поставленные задачи.

Кроме того, адмирал рассказал, что БПК проекта 1155 "Маршал Шапошников", находящийся сейчас на модернизации, среди прочего предполагается оснастить ударным ракетным оружием.

- Мы не отказываемся от эксплуатации боевых судов, возраст которых 20-30 лет, если у них есть модернизационный потенциал. Понятно, что такими кораблями являются БПК проекта 1155, находящиеся в составе Приморской флотилии, - сказал Авакянц.

Сейчас модернизацию проходит и ракетный корабль проекта 1234 "Смерч". Крылатые ракеты "Малахит" на нем сменят более современные "Ураны".