Рыбаки из России и Беларуси посоревновались в подледной ловле

В Чкаловске Нижегородской области прошел девятый межрегиональный фестиваль подледного лова "Чкаловская рыбалка-2018".

3 марта на него съехались более 350 участников из Мурманска, Ханты-Мансийска, Ивановской, Владимирской, Костромской и Владимирской областей и белорусского Гомеля, сообщает ТАСС.

Соревнования прошли в акватории Горьковского водохранилища. По словам главного судьи мероприятия Александра Зеленова, каждый год на этом месте собираются рыбаки от мала до велика: как пятилетние ребята, так и участники, возраст которых превышает 85 лет. Увидеть здесь можно не только мужчин, но и женщин, и людей с инвалидностью.

- Самое главное - это исключить подлог рыбы, что бывает, к сожалению, если не проконтролировать. Если мы это выявляем, то дисквалифицируем участника. Вместо того, чтобы поймать рыбину из лунки, участник ее купил где-то или поймал запрещенной снастью, заморозил и принес готовую рыбину, - сказал Зеленов.

Стоит отметить, что в этом году фестивалю немного помещала морозная погода. Температура воздуха ночью опускалась ниже 32 градусов. Из-за этого, по словам организаторов, две недели в области было "глухозимье", когда клева нет.

Несмотря на это, рыбакам все же удалось не только показать свое мастерство, но и посоревноваться в беге и бурении лунок. Каждая выловленная рыба при этом отдавалась судьям, чтобы участники не подложили ее в следующем туре. В основном в этом году попадались окуни весом 200-300 граммов.

- Варить уху варим, но не из той рыбы, которую вылавливаем. Ее мы раздаем кошкам, потому что до последнего момента строгое судейство не разрешает выносить ни одну рыбину из закрытой зоны, чтобы не было никаких подлогов, - пояснила замглавы администрации Чкаловска Любовь Владимирова.

Победителем подледной ловли в этом году стал житель Нижнего Новгорода. В подарок он получил лодку с мотором. Призерами стали участники также из Нижегородской и Ивановской областей.