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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Су-25 на Ставрополье разбомбили колонну бронетехники

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

На Ставрополье летчики авиационного полка штурмовой авиации ЮВО на самолетах Су-25СМ отработали сложные приемы пилотажа, выполнив при этом пуски учебных ракет.

Фото: YouTube
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Как сообщает пресс-служба Южного военного округа, бои с условным противником проходили на высотах от 150 до 3000 метров.

- На высотах до 3000 метров и на скоростях от 300 до 800 километров в час опытные летчики отработали сложные элементы пилотажа: вертикальные, горизонтальные и косые "бочки", боевой разворот, петля Нестерова и другие, - отметили в пресс-службе ЮВО.

Кроме воздушного боя, пилоты боевых машин в районе полигона произвели бомбометание по мишеням, которые имитировали колонну бронетехники условного противника. Акцент учебных полетов был сделан на выполнении задач в сложных метеорологических условиях.

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