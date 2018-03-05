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Рубрика: Происшествия
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Попросился домой

Суд не освободил бывшего дагестанского министра
Текст: Иван Егоров
Российская газета - Федеральный выпуск №7511 (48)
Мосгорсуд признал законным арест бывшего заместителя врио председателя правительства Дагестана - экс-министра экономики и территориального развития республики Раюдина Юсуфова, обвиняемого в особо крупном хищении бюджетных средств.

Адвокат просил суд изменить меру пресечения Юсуфову на домашний арест в квартире подмосковного Наро-Фоминска. По мнению защитника, основанием для заключения под стражу экс-чиновника послужила лишь тяжесть предъявленного обвинения, однако обстоятельства дела и характеристика личности исследованы не были. Сам Юсуфов заявил, что не намерен скрываться и угрожать свидетелям по делу. "Я буду доказывать и докажу свою невиновность. Прошу изменить мне меру пресечения на не связанную с ограничением свободы", - обратился высокопоставленный экс-чиновник к суду.

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В свою очередь, прокурор заявила о том, что решение суда первой инстанции не подлежит отмене.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал Юсуфова до 5 апреля. Кроме того, суд санкционировал арест до той же даты еще троих фигурантов дела - бывших врио премьера Дагестана Абдусамада Гамидова, вице-премьера правительства республики Шамиля Исаева и министра образования республики Шахабаса Шахова. Никто из них вину не признал. Бывшим чиновникам предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на социальную сферу и инвестиционную программу региона, в результате чего бюджету Дагестана был нанесен ущерб на сумму 107,8 млн руб.

По версии следствия Юсуфов вместе с Гамидовым в 2013–2014 годах похитили свыше 41 млн рублей

Что касается непосредственно Юсуфова, то, по версии следствия, он вместе с Абдусамадом Гамидовым в соучастии с иными лицами в 2013-2014 годах похитили свыше 41 млн рублей при реконструкции здания центра для временного содержания иностранных граждан и лиц без гражданства.

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