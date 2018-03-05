Двум вузам Москвы и Петербурга запретили прием абитуриентов

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила двум вузам набирать студентов в ходе приемной кампании 2018 года. Согласно информации, размещенной на официальном сайте ведомства, дисквалифицированы частный "Институт телевидения, бизнеса и дизайна" из Петербурга и "Московский государственный гуманитарно-экономический университет".

Как пояснили в Рособрнадзоре, запрет на набор абитуриентов - это мера воздействия, которая применяется в случае неисполнения в установленные сроки предписаний контролирующей организации. Какие именно нарушения допустили два вышеназванных вуза, не сообщается, однако отметим, что данная мера - более мягкая по сравнению с лишением лицензии на право ведения образовательной деятельности или лишением государственной аккредитации.

Напомним, в конце декабря по тем же причинам - за неисполнение предписаний в установленные сроки - Рособрнадзором был запрещен прием в частный вуз "Петербургский институт иудаики".