Названы самые популярные города России на ЧМ-2018

Портал Tvil.ru составил список самых популярных городов в период проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, который пройдет в 11 городах России летом. Рейтинг основан на данных о раннем бронировании гостиниц и жилья.

Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется Санкт-Петербург. В Северной столице бронируют жилье в среднем на шесть суток и готовы платить по 3,7 тысячи рублей ежедневно.

На втором месте Екатеринбург, где туристы планируют остановиться в среднем на пять ночей со стоимостью жилья около 2,8 тысячи рублей в сутки. В первую пятерку также попали Самара, Нижний Новгород и Ростов-на-Дону.

При этом дешевле всего жилье для гостей чемпионата мира обойдется тем, кто решит отправиться в Волгоград - там за сутки придется заплатить всего порядка 2300 рублей в день.

В целом ожидается, что в дни проведения футбольного мундиаля Россию посетит около двух миллионов иностранных туристов.