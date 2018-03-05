Петербургский Дом Мурузи открыл сезон лекцией об Иосифе Бродском

В легендарных Полутора комнатах, где Иосиф Бродский провел 17 лет своей молодости, в петербургском Доме Мурузи на Литейном, 24, прошла лекция Михаила Мейлаха "Бродский "без конца и без краю".

Мероприятие прошло в рамках лектория "Часть речи", который был организован Фондом создания музея Иосифа Бродского при поддержке Фонда президентских грантов.

Лекция Мейлаха, поэтически озаглавленная строчкой из стихотворения Блока "О, весна без конца и без краю...", открыла весенний сезон лектория. В ней Михаил Борисович рассказал о своих встречах с Бродским в разные периоды жизни и поделится размышлениями о творчестве поэта - и с дружеской, и с литературоведческой стороны.

Михаил Мейлах - литературовед, филолог, поэт и переводчик. Михаил Борисович - друг юности Бродского, с которым поддерживал отношения и после эмиграции поэта, встречался с ним в Европе. Как и Бродский, которого Мейлах навещал в ссылке в деревне Норенская Архангельской области, сам Михаил Борисович был осужден в 1983 году по обвинению в распространении антисоветской литературы на семь лет и освобожден в 1987-м.

Михаил Борисович рассказал, что был первым из друзей Бродского, кто навестил его в деревне Норенская, и был именно тем, кто впоследствии рассказал Марине Басмановой, возлюбленной поэта, как добраться до него в ссылке. Мейлах поведал много трогательных и забавных фактов из жизни Бродского и его окружения, о которых мало кто знает. Например, он вспомнил, что в день отъезда Бродский сидел за столом и мрачно ел консервы столовой ложкой из банки, и в этот момент в комнату зашел отец поэта, Александр Иванович. Увидев эту картину, Александр Иванович указал на сына и воскликнул "с картавым акцентом, который Бродский унаследовал: "Полюбуйтесь! Перед вами гражданин мира!"

В заключение лекции Михаил Борисович по просьбе одного из слушателей прочитал свое известное стихотворение "Гиацинт", метафизически описывающее одну из его встреч с Бродским.

Кстати

Каждый месяц Лекторий приглашает всех желающих послушать уникальные лекции о поэзии, философии, искусстве и, конечно, Иосифе Бродском. Записаться на лекции и другие мероприятия Фонда создания музея Иосифа Бродского можно записаться через страницы Фонда в соцсетях.