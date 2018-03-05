Жителя Воркуты посадили за попытку задушить врача

В Республике Коми суд приговорил жителя Воркуты к шести с половиной годам заключения за то, что тот в будучи пьяным пытался задушить врача.

Как сообщает пресс-служба регионального Следственного управления СК РФ, инцидент произошел в ноябре прошлого года. В "скорую" позвонили из местного кафе - нам перепившему посетителю внезапно стало плохо. Когда врачи приехали на вызов, он лежал на полу "в скрученном состоянии". Его отвезли в отделение экстренной помощи.

Пока мужчину осматривали, он громко матерился и всячески выражал свое недовольство. Стоило женщине-врачу отвернуться и отправиться к выходу из кабинета, как он накинулся на нее сзади и принялся душить. Чтобы оттащить его от жертвы, понадобились две медсестры и санитарка. Подоспевший на сигнал тревожной кнопки охранник надел на дебошира наручники.

В Следственном управлении рассказали, что мужчина так и не смог объяснить, зачем он бросился на врача - повторял лишь, что был сильно пьян и раздражен.

Отбывать наказание воркутянин будет в колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.