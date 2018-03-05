Роскомнадзор оценил качество мобильной связи в городах Крыма

Роскомнадзор по итогам специального исследования оценил качество услуг мобильной связи, предоставляемых треми региональными операторами Крыма - "К-Телеком", "Крымтелеком" и "КТК ТЕЛЕКОМ". Об этом сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Подведомственная радиочастотная служба оценила качество связи в пяти крымских городах - Симферополе, Севастополе, Евпатории, Ялте и Керчи. Оценивалось качество голосового соединения, скорость передачи SMS-сообщений и скорость приема и передачи данных через сеть оператора связи.

По первому критерию - доля неуспешных попыток установления голосового соединения - антилидером оказался город Ялта: здесь у разных операторов сбои случаются в 1,4-2,4 процента случаев. При этом стоит отметить, что в прошлом году доля неудач была в 10 раз больше. А лучше всего мобильная голосовая связь работает в Керчи: связь не удается установить лишь в 0,5-2,2 процента случаев.

Хуже всего отправляются в Ялте и SMS-сообщения: у одного из операторов не отправленным остается кажде десятое сообщение. Меньше всего недоставленных SMS-сообщений в Севастополе - от 3,6 до 5,4 процента.

А вот по времени отправки SMS лидирует Керчь - сообщения уходят в среднем за 5,9-8,6 секунды.

Узнать более полные данные о качестве связи в городах Крыма можно на сайте www.качествосвязи.рф.