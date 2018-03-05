В Ростове разработают ультразвуковой аппарат для лечения целлюлита

В Ростове-на-Дону начались работы по созданию прибора для терапевтической обработки и ускоренной регенерации кожи пациента. Новое оборудование будет использоваться в косметологии для удаления жировых отложений и шрамов, а также в медицине для лечения ожогов. Об этом сообщает пресс-служба Донского государственного технического университета.

Как сообщили в вузе, в приборе будет применяться технология, основанная на одновременном воздействии на поверхностную ткань кожи рядом физических и биологических факторов. Они обеспечивают усиление кровотока и ускоряют естественные процессов в тканях.

- Проще говоря, особенность аппарата заключается в комбинировании вакуумного массажа, ультразвукового воздействия и радиочастотного нагрева при обработке тканей пациента. Если говорить о жировых тканях, то они будут быстрее рассасываться и выводиться естественным путем, - поясняет ассистент кафедры "Физика" ДГТУ Наталия Колпачева.

Новый прибор позволит корректировать фигуру, удалять жировые отложения, лечить целлюлит, подтягивать, омолаживать кожу, разглаживать морщины, заживлять шрамы и рубцы.

По словам ученой, аппарат также смогут использовать врачи в ожоговых отделениях для ускорения процессов регенерации кожи, заживления ран и рубцов и в онкологических - для диагностики заболеваний.

Отметим, что в прошлом году проект Наталии Колпачевой стал победителем программы Фонда содействия инновациям "УМНИК" по направлению "Медицина будущего". На его реализацию выделен грант в размере 500 тысяч рублей.